Sport1 will der Trendsportart Padel in den nächsten Wochen reichlich Sendeflächen zur Verfügung stellen. Dafür hat der Sender eine Medienkooperation mit der World Padel Tour geschlossen, die auch eine Übertragung der German Padel Open umfasst, die vom 27. September bis 1. Oktoberin Düsseldorf stattfinden wird. Gleichzeitig soll der Automobilhersteller Cupra als Exklusiv-Presenter der Übertragungen und weltweiter Partner der World Padel Tour auf Sport1 integriert werden.

Padel ist nach Angaben von Sport1 die weltweit am schnellsten wachsende Sportart. Diese kombiniert Elemente aus Tennis, Squash und Badminton und wird auf einem 20 x 10 Meter großen und nach oben offenen Court gespielt. Die Sportart hat ihre Wurzeln in Lateinamerika und wird immer im Doppel gespielt, die Zählweise entspricht der beim Tennis. Alleine in diesem Jahr finden auf der World Padel Tour insgesamt 27 Turniere in 14 Ländern statt.

"Zusammen mit der World Padel Tour und unserem gemeinsamen Partner Cupra bringen wir den Sport jetzt auch im deutschsprachigen Raum mit einer umfassenden Berichterstattung auf die große mediale Bühne", sagte Annika Rody, Director Media Rights bei Sport1. "Besonders freuen wir uns auf die Übertragung der German Padel Open in Düsseldorf: Mit der Premiere dieses Heim-Events wird das Interesse an Padel hierzulande noch weiter steigen."

Los geht's aber schon an diesem Wochenende: Über die App Sport1TV zeigt der Sender zwischen Freitag und Sonntag die Finland Padel Open, zwei Wochen später macht die World Padel Tour in Madrid Station.