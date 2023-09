Die junge Talkshow "deep und deutlich", die von NDR und funk verantwortet wird, startet an diesem Donnerstag mit zwölf Folgen in die neue Staffel. Vor der Kamera gibt's dann auch einen Neuzugang: Künftig wird Aminata Belli das Format zusammen mit Aurel Mertz moderieren. Mertz, der mit "Das große Menschenraten" von diesem Samstag an zudem eine neue Show in der ARD-Mediathek präsentieren wird, löst damit Louisa Dellert auf dem Talksessel ab ab.

"Ich freue mich sehr darauf, an Aminatas Seite auch mal zuhören zu dürfen und bin gespannt, mit welchen spannenden Geschichten uns die Gäste in den nächsten Sendungen besuchen", so Aurel Mertz über seine neue Aufgabe. Und Aminata Belli sagt: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Aurel. Er ist direkt, spontan und hat Interesse an Menschen. Viele Gäste teilen mit uns sehr private Geschichten, und dass sie das bei uns tun, ist ein Privileg, das ich sehr schätze. Aurel und ich werden unterhaltsame, aber auch deep und deutliche Shows auf die Beine stellen. Da bin ich mir sicher!"

Die neuen Ausgaben von "deep und deutlich" werden wöchentlich in der ARD-Mediathek und auf YouTube veröffentlicht, im NDR Fernsehen wiederum startet die neue Staffel der Talkshow am Freitag, den 22. September.

Für den NDR hat sich "deep und deutlich" in den vergangenen Jahren zu einem schönen Erfolg gemausert. Bei Instagram zählt die Sendung inzwischen mehr als 100.000 Follower und gemessen an den Interaktionen pro Post - 5.000 im Schnitt - belegt der Kanal nach Angaben des Senders den dritten Platz unter allen NDR-Kanälen auf der Plattform. Produziert wird die Show von beckground TV im Hamburger Kiezclub "Mojo".