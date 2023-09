Die Notärztin Dr. Carola Holzner, die vor allem während der Corona-Pandemie zu größerer Bekanntheit gelangte, wird im Herbst erstmals bei Vox zu sehen sein: Wie der Privatsender bestätigte, läuft ihre Doku-Reihe "Doc Caro - Jedes Leben zählt" ab dem 4. Oktober jeweils mittwochs um 20:15 Uhr. In zunächst sechs Folgen nimmt Holzner das Publikum mit in ihren Arbeitsalltag, aber auch darüber hinaus.

"Doc Caro" verfolgt den weiteren Weg ihrer Patientinnen und Patienten aus der Notaufnahme und dem Schockraum hinaus bis in die medizinischen Fach-Abteilungen und OP-Säle des Krankenhauses. Hinzu kommen Animationen, die komplexe medizinische Sachverhalte anschaulich und verständlich erklären sollen - etwa wie es zu einem Herzinfarkt kommt oder was bei Vorhofflimmern passiert. Darüber hinaus verspricht Vox auch gesellschaftlich relevante Gesundheitsthemen, die sich aus den spannenden Geschichten rund um die Patienten ergeben. Ausgehend von ihren emotionalen Fällen will die Notfallmedizinerin außerdem Missstände im Gesundheitswesen aufdecken.

Bereits zu Jahresbeginnt war bekannt geworden, dass "Doc Caro" bei RTL Deutschland anheuernt. So wurden damals neben der Doku-Reihe auch Einsätze als Expertin in verschiedenen Magazinen der Sendergruppe in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete). Im vergangenen Jahr war sie noch bei Sat.1 in "Doc Caro - Einsatz mit Herz" zu sehen, die zwar gute Quoten erzielte, aber trotzdem nicht fortgesetzt wurde. "Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind", erklärte der Sender damals etwas nebulös.

Nun geht's für Carola Holzner also bei Vox weiter, wo ihr neues Format "Doc Caro - Jedes Leben zählt" von spin TV produziert wird. Die Firma zeichnete auch schon für Holzners bisherige Sat.1-Sendung verantwortlich.