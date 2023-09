Apple TV+ hat Details zu seiner achtteiligen Dark-Comedy-Serie "Where’s Wanda?" verraten, die von UFA Fiction produziert wird. DWDL.de berichtete bereits vor wenigen Wochen über das anstehende Projekt, Details wollte der Streamingdienst dazu bislang aber nicht verraten. Nun hat man angekündigt, dass Heike Makatsch, Axel Stein und Lea Drinda Hauptrollen in der Serie übernehmen werden. In weiteren Rollen sind auch Leo Simon, Palina Rojinski, Nikeata Thompson, Devid Striesow, Joachim Król sowie Jasmin Shakeri und Kostja Ullmann zu sehen.

"Where’s Wanda?" erzählt die Geschichte von Dedo und Carlotta Klatt, die verzweifelt versuchen, ihre vor mehreren Monaten verschwundene Tochter zu finden. Da die Polizei versagt, nehmen sie die Sache selbst in die Hand und entdecken dabei, dass alle ihre Nachbarinnen und Nachbarn nicht die sind, die sie vorgeben zu sein. Regie führen die Filmemacher Christian Ditter und Tobi Baumann. Das Drehbuch der Serie stammt von Oliver Lansley basierend auf einer Geschichte von Zoltan Spirandelli. Produzentinnen und Produzenten sind Nataly Kudiabor und Sebastian Werninger.

Und so beschreibt Apple TV+ die Serie im Detail: Carlotta (Heike Makatsch) und Dedo (Axel Stein) waren bis vor kurzem eine ganz normale Familie, aber nachdem sie vergeblich darauf gewartet haben, dass die Polizei ihre 17-jährige Tochter Wanda (Lea Drinda) zurückbringt, die vor Monaten spurlos verschwunden ist, nehmen sie die Suche nun selbst in die Hand. Mit Hilfe ihres technisch versierten Sohnes Ole (Leo Simon), der ihnen bei der Beschaffung von Überwachungsgeräten hilft, verkleiden sie sich als Angestellte einer Elektrofirma und verwanzen zunächst ihr Viertel und dann den halben Vorort. Dabei stellt sich heraus, dass hinter verschlossenen Türen keiner ihrer Nachbarinnen und Nachbarn sind, wer sie vorgeben zu sein.

"Where’s Wanda?" wird damit die erste deutschsprachige Serie von Apple TV+, der Streamingdienst hat aber offenkundig noch mehr Projekte in der Pipeline, die zumindest teilweise in Deutschland entstehen. Bereits im vergangenen Jahr erhielt die Electric Eye GmbH 10 Millionen Euro aus dem German Motion Picture Fund (GMPF) für die Produktion der Apple-Serie "Electric Eye", besser bekannt auch unter dem Titel "Constellation". In der Psycho-Thrillerserie soll unter anderem Oliver Hirschbiegel Regie führen, in Berlin haben auch bereits Dreharbeiten stattgefunden. Anders als bei "Where's Wanda" ist der Cast recht international. Mehr Geld als "Electric Eye" bzw. "Constellation" erhielt bislang noch kein Projekt aus dem GMPF.