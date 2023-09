In der Spitze mehr als fünf Prozent bei den klassisch Umworbenen, im Schnitt etwas mehr als vier Prozent – das war die Bilanz der dreiwöchigen Testphase von RTLzweis neuer Vorabend-Sendung "B: Real – Echte Promis, echtes Leben". Bei dem Format aus dem Hause Filmpool darf man den Titel allerdings nicht zu 100 Prozent wörtlich nehmen, ist doch bekannt, dass das 17-Uhr-Format "eine Symbiose aus Reality und einer in Teilen gescripteten Doku-Soap" ist, wie es Malte Kruber aus der Programmdirektion des Privatsenders nannte.

Die zweite Staffel umfasst nun gleich 100 Folgen, die sich somit über den kompletten Herbst und auch weite Teile des Winters erstrecken werden. Wie gehabt laufen die Folgen linear von Montag bis Freitag ab kurz nach 17 Uhr bei RTLzwei. Ein Wiedersehen geben soll es mit schon aus Staffel eins bekannten Reality-Persönlichkeiten wie Kader Loth und Ehemann Isi, Eric Sindermann und Sanja Alena, Melody Haase und Cosimo Citiolo mit Freundin sowie Credo und Elli. Neu dabei ist das ehemalige "Temptation Island"-Paar Fabio De Pasquale und Marlisa.



Ebenfalls neu: Micaela Schäfer will innerhalb der Sendung ihren 40. Geburtstag feiern. "Side-Kicks" in der neuen Staffel sollen zudem Christin Okpara, Jona Steinig, Sasa und Flocke werden. Wurde die erste Staffel in Berlin produziert, sollen die Kameras für die zweite Staffel auch in Köln laufen.

Mit der umfangreichen Bestellung von "B:Real" hat RTLzwei auch ein Zeichen gesetzt, hatte der Sender zuvor doch unterschiedliche Formate für den Sendeplatz vor den Daily-Soaps getestet: Darunter war etwa auch eine Kleingarten-Doku namens "Von Hecke zu Hecke" oder eine glücklose Musikshow namens "Music Drive In". Für diese Formate wird zumindest zeitnah auf diesem Slot also kein Platz sein.