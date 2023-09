Paramount+ bereitet sich dieser Tage einerseits auf den Start seiner bisher angeblich größten Serie "Eine Billion Dollar" vor (DWDL.de berichtete). Andererseits laufen aktuell die Dreharbeiten für eine weitere deutsche Serienproduktion, die dann im Laufe des Jahres 2024 zur Verfügung stehen soll: Es handelt sich um einen sechsteiligen Thriller namens "Turmschatten", besetzt unter anderem mit Heiner Lauterbach, Klaus Steinbacher und Désirée Nosbusch.

Darum geht es: Nachdem die Adoptivtochter des Holocaustüberlebenden Ephraim Zamir einem brutalen Anschlag von Neonazis zum Opfer fällt, schreitet dieser zu drastischen Maßnahmen. Er ergreift die beiden Täter und hält sie in seiner Gewalt. Im Internet fordert Zamir eine schnell wachsende Online-Community zu einer Abstimmung über Leben und Tod der vermeintlichen Täter auf. Innerhalb kürzester Zeit wird der Ort der Geiselnahme, ein mittelalterlich anmutender Wehrturm, zum Schauplatz mehrerer Auseinandersetzungen zwischen Geiselnehmer, rechtsradikalen Geiseln, Demonstranten, einem gigantischen Polizeiaufgebot und sensationsgierigen Medien. Der durch nichts zu stoppende Online-Stream seiner Verhöre der Geiseln, entwickelt sich indes zu einem riesigen Medienspektakel.



Die Serie basiert auf einem gleichnamigen Roman, den Peter Grandl verfasste. Er arbeitete nun auch an den Drehbüchern und zwar gemeinsam mit Christian Limmer. Hannu Salonen, der schon "Oktoberfest 1900" seinen Stempel aufdrückte, führt Regie. The Amazing Film Company steht hinter dem Serienprojekt, das in Kürze bereits abgedreht sein soll.

In weiteren Rollen werden Milena Tscharntke, Anja Herden und Murathan Muslu zu sehen sein, auch Michael Roll, Deleila Piasko, Paul Wollin, Sina Reiß, Anton Spieker, Samuel Koch, Elena Carrière und als Gast Ilja Richter gehören zum Ensemble.