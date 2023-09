Vor einigen Tagen ist es Michael Bully Herbig gewesen, der auf den Social-Media-Kanälen von Prime Video ein Weihnachtsspecial von "LOL: Last One Laughing" ankündigte. Sonderlich viele Details gab es damals noch nicht, nun hat sich der Streamingdienst aber etwas in die Karten schauen lassen. Wie bereits erwartet worden war, handelt es sich bei dem Special um eine XXL-Folge und nicht um eine auf mehrere Folgen aufgesplittete Staffel.

Neu ist außerdem, dass die teilnehmenden Promis nicht mehr einzeln gegeneinander antreten und ihre jeweiligen Konkurrenten zum Lachen bringen müssen. Stattdessen lädt Bully vier Zweierteams ins "LOL"-Bergchalet ein. Antreten werden Anke Engelke und Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan, Martina Hill und Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker und Rick Kavanian.

Die Regeln sind die gleichen: Auch unter dem Weihnachtsbaum darf unter keinen Umständen gelacht werden. Über drei Stunden hinweg versuchen die Promis jegliches Zucken der Mundwinkel zu vermeiden, aber die anderen Teams mit allen Mitteln zum Lachen zu bringen. Das Gewinnerteam erhält den einen Pokal und 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

Wann genau die XXL-Spezialfolge veröffentlicht wird, ist noch unklar. Prime Video spricht jedenfalls zu einer Sendung "zur Weihnachtszeit". Das "LOL: Last One Laughing – XMAS Special" ist eine Produktion von Constantin Entertainment für Prime Video. Produzent ist Otto Steiner, Producerin ist Laura Steiner. Eine fünfte, reguläre Staffel der Comedy-Show wurde bereits für Ostern 2024 bestätigt. In zwei Wochen hat das Format zudem beim Deutschen Fernsehpreis die Chance, seinen Titel in der Kategorie Beste Comedy/Late Night zu verteidigen. Hier siegte man im vergangenen Jahr und auch 2023 ist die Show nominiert.