Schon in unterschiedlichen "Inside"-Formaten hat ProSieben Maxx in den zurückliegenden Monaten "hinter die Kulissen" bekannter Filmmarken geblickt. Etwa in "Inside Fast & Furious", "Inside Marvel" oder "Inside Star Trek". Ab Oktober widmet sich der Sender nun einer Serie, die wie keine andere für ProSieben steht. Erstmals am 3. Oktober ist "Inside The Simpsons" geplant.

Einen Serienmarathon am 3. Oktober anbieten wird auch Sat.1 Gold. Dort sollen ab mittags insgesamt neun Folgen der einstigen US-Krimiserie "Hart aber herzlich" ausgestrahlt werden. ProSieben setzt am Feiertag indes ab kurz nach neun Uhr vormittags auf eine acht Stunden lange Ausgabe von "Galileo 360° Ranking XXL", ehe ab kurz nach 17 Uhr dann "Wer stiehlt Sido die Show?" wiederholt wird.



Interessant auch: Bud Spencer, der öfter schon bei Kabel Eins für starke Feiertagsquoten gesorgt hat, wird am 3. Oktober mehrfach tagsüber im Sat.1-Programm auftauchen - etwa mit "Sie nannten ihn Mücke", "Banana Joe" und "Buddy haut den Lukas".