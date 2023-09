Sat.1 ändert am 1. Oktober, dem Sonntag nach der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, sein Programm und erweist damit Michael Bully Herbig die Ehre. "Bully" wird beim diesjährigen Fernsehpreis der Ehrenpreis für sein Schaffen verliehen (DWDL berichtete). Aus diesem Grund laufen am 1. Oktober nun vier seiner Werke in Sat.1 am Stück. Sat.1 ist auch der Sender, der in diesem Jahr den Deutschen Fernsehpreis überträgt.

Los geht der Bully-Sonntag mit "Lissy und der wilde Kaiser" mittags ab 12:20 Uhr. Ab 14:10 Uhr schließt sich "Bullyparade – Der Film" an, zwei Stunden später startet dann "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1". Abgeschlossen wird der Bully-Tag dann mit dem um 18 Uhr beginnenden "Schuh des Manitu" in der Extra-Large-Fassung.



Durch die Programmierung der vier Filme ergeben sich tagsüber zahlreiche Verschiebungen. Markant: An diesem Tag verzichtet Sat.1 auf sein sonntägliches "Frühstücksfernsehen", das eigentlich immer um neun Uhr startet und in der Regel bis etwa elf Uhr on air ist. Stattdessen startet eine "Harry Potter"-Wiederholung um 10:15 Uhr. Zuvor finden sich mehrere alte Folgen von "Auf Streife – Berlin" im Line-Up. Eine neue Sendezeit erhält dabei auch "So gesehen – Talk am Sonntag", der nun morgens um acht Uhr anlaufen soll.

Die Primetime rührt Sat.1 indes nicht an. Weiterhin eingeplant sind am ersten Oktober-Abend zwei "James Bond"-Filme. Ab 20:15 Uhr läuft "Casino Royale", ab 23:10 Uhr schließt sich "Der Morgen stirbt nie" an. Und auch für Nachteulen hält Sat.1 noch einen Einsatz von 007 bereit. Ab halb zwei Uhr nachts läuft "Die Welt ist nicht genug".