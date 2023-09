Insgesamt hat er 26 Jahre für verschiedene Sony-Unternehmen gearbeitet, im Oktober wird Andreas Ditter den Konzern verlassen. Zuletzt war er Managing Director von Sony Pictures TV Distribution im deutschsprachigen Bereich. Einen direkten Nachfolger wird es nicht geben: Mark Young, EVP Distribution & Networks EMEA, wird die Region künftig direkt betreuen.

Das ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass sich Sony zuletzt immer mehr aus dem deutschen Markt zurückgezogen hat. Die immer eigenständig agierende Produktionsfirma Sony Pictures Film- und Fernsehproduktion verkaufte man im vergangenen Jahr an Banijay und gerade erst ist der Verkauf der Sender Sony AXN und Sony Channel an die High-View-Gruppe über die Bühne gegangen. Sony Pictures Home Entertainment wird zum 1. Oktober zudem auch den eigenen Vertrieb von physischen Produkten in der DACH-Region einstellen. Nun also der Abgang von Andreas Ditter, nachdem der langjährige Manager Martin Bachmann Sony Pictures Entertainment zuletzt nach rund 20 Jahren ebenfalls verließ - er steht nun in den Diensten von Constantin Film.

Es verbleiben bei Sony im deutschsprachigen Raum noch die Geschäftsfelder TV-Distribution und Home Entertainment, wo es vor allem darum geht, Lizenzen zu vergeben. Mit Crunchyroll hat Sony außerdem international ein Angebot für Anime-Fans, hier können Interessierte etliche Produktionen sehen. In Deutschland ersetzte Crunchyroll einst das Angebot Animax. Seit einigen Tagen vertreibt Sony Pictures Entertainment Deutschland auch Anime-Serien von Crunchyroll im DACH-Raum, ab dem 1. Oktober greift hier ein erster Deal mit ProSiebenSat.1.

"Unter Andreas solider Führung wurde in der gesamten GSA-Region viel erreicht", sagt Mark Young jetzt in einer Stellungnahme zur Neuaufstellung. "Während seiner Amtszeit hat er die Position von Sony Pictures Entertainment im deutschen Markt gestärkt, viele Entscheidungen und Innovationen vorangetrieben und dazu beigetragen, uns als renommiertes Unternehmen in Deutschland zu etablieren." Die Errungenschaften von Ditter seien unter anderem die Fusion des deutschsprachigen und des Benelux-Bereichs von Home Entertainment zu einem Unternehmen sowie die Verschmelzung von GSA TV Distribution, Networks und Home Entertainment zu einer Organisation.

Deutschland, Österreich und die Schweiz seien "ein wichtiger und sich ständig weiterentwickelnder Markt für Sony Pictures Entertainment", sagt Mark Young außerdem noch. Man freue sich auf eine "weiterhin positive Geschäftsentwicklung und neue Chancen für die Region".