Die Analyse, welche Werbespots wo im Fernsehen liefen und welche Reichweite sie dort erzielten - das war die Grundlage des MarTech-Unternehmens AdScanner, das seit nunmehr zwei Jahren im deutschen Markt in Kooperation mit Vodafone aktiv ist. Während der Name "AdScanner" dafür recht passend erscheint, ist man inzwischen deutlich gewachsen und sieht sich am Beginn einer "neuen Unternehmensphase". Vor diesem Hintergrund gibt man sich nun also pünktlich zur DMEXCO einen neuen Namen: "All Eyes On Screens".

CEO Marin Curkovic: "Unser neuer Name verdeutlicht, wer wir sind und was wir tun: Wir richten unseren Blick auf alles, was auf Bildschirmen passiert. Wir werden zu einem Full-Service Data Provider, der Werbetreibenden mehr als nur Werbespotanalysen liefert." In der vergangenen Woche kündigte das Unternehmen bereits den Start des Vodafone-Kundenboards an, das nun auch soziodemographische Einblicke liefert. Zudem rückt das KI-basierte TV-Planungsmodul "Apollo", das in Kürze ein größeres Update erhält, stärker in den Mittelpunkt.

Stolz verkündet man, dass inzwischen über Apollo bereits ein Brutto-Mediavolumen von mehr als 50 Millionen Euro gebucht wurde. Apollo prognostiziert auf der Datenbasis der Nutzungsdaten aus über einer Million Haushalte aus dem Vodafone Kabel- und IP-Netz und unter Berücksichtigung mehrjähriger TV-Analysedaten die zu erwartende Reichweite und entwickelt einen Kampagnen-Plan. Marin Curkovic: "Dass unsere Kunden schon kurz nach dem Launch unseres Planungstools ein so hohes Mediavolumen einsetzen, war für uns ein Ansporn, das Angebot schnell auszubauen, um noch bessere Ergebnisse liefern zu können. Und auch die Datenanreicherung aus den Ergebnissen des Vodafone Kundenboards wird die AI-basierte Prognose nochmals verbessern."

Gregor Gründgens, Brand Director bei Vodafone, sagt: "Als wir vor zwei Jahren gemeinsam mit AdScanner gestartet sind, waren wir überzeugt, eine neue Ära der Transparenz, Optimierung und Effizienz von TV-Kampagnen anzustoßen. Wir haben uns nicht getäuscht: Wir sehen bei unseren TV-Kampagnen einen durchschnittlichen ROI-Uplift von 8,5 Prozent, wenn wir als Basis für unsere TV-Werbeinvestments konsequent unsere TV-Daten und die AdScanner-Ergebnisse verwenden. Ein schneller Netto-Reichweitenaufbau ist in unserer Branche essenziell. Vor allem hier konnten wir uns mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz in der TV-Planung signifikant verbessern. Und ich bin mir sicher, dass das Ende der Möglichkeiten noch nicht erreicht ist."