Regelmäßigen DWDL-Lesern ist AdScanner sicherlich längst ein Begriff: Das Unternehmen wertet die TV-Nutzung in rund einer Million Haushalten aus, die ihr TV-Signal über GigaTV von Vodafone beziehen, und analysiert darauf basierend, welche Werbespots so welche Reichweiten erzielten. DWDL veröffentlicht auf Basis dessen tägliche Insights wie die minutengenauen Nutzungsverläufe in Vodafone-Haushalten und Werberankings. Doch künftig reichert AdScanner die Gerätedaten mit zusätzlichen Informationen aus einem Panel an, das AdScanner gemeinsam mit Vodafone aufbaut und das "Kundenboard" genannt wird.

Das "Kundenboard" soll in der Endausbaustufe bis zu 10.000 Kabel-TV-Haushalte umfassen, über die dann zusätzlich soziodemographische Daten vorliegen, bislang sind "mehrere Tausend" mit dabei. "Für das neue Kundenboard haben wir eine repräsentative Auswahl aus den bereits von uns gemessenen TV-Haushalten rekrutiert", erklärt AdScanner-CEO Marin Curkovic. "Das neue Angebot ist ein bedeutender Schritt für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens, da es unser breites Datenfundament mit weiteren, am Markt begehrten Analyseoptionen anreichern wird."

Laut Sven Stühmeier, Head of Media & Data Services Vodafone, reagiert man damit auf Rückmeldungen von Werbetreibenden. "Mediaagenturen und Werbetreibende können das Kundenboard nutzen, um TV-Haushalte soziodemographisch zu analysieren und zu befragen." Bei der Rekrutierung arbeiten Vodafone und AdScanner mit dem Team von CINT/Gapfish, die Auswahl und Gewichtung der Stichprobe erfolgt über das auf Panel spezialisierte Unternehmen Innofact. Der gesamte Aufbauprozess wurde unter anderem von Ex-AGF-Geschäftsführer Willibald Müller beratend begleitet.

Die Stichprobe des Kundenboard sei "repräsentativ für deutsche TV- Haushalte, die neben Free TV Sendern auch andere interaktive Dienste nutzen", heißt es in der Mitteilung von AdScanner - andere können von AdScanner und Vodafone nicht gemessen werden. Das trifft inzwischen auf mehr als zwei Drittel der Haushalte in Deutschland zu - dadurch seien Hochrechnungen auf diese Gesamtheit möglich. Zudem sollen die Daten dazu dienen, die Gesamtmenge der von Adscanner genutzten Datenbasis von mehr als einer Million Kabel-Haushalten zu validieren und zu kalibrieren. Durch sogenannte "digital twins‘" soll das Kundenboard virtuell größer und belastbarer werden. Auch wird es Unternehmen möglich sein, Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vodafone-Kundenboards zu befragen.

Unterdessen hat AdScanner am Mittwoch auch eine strategische Partnerschaft mit der Mediaagentur-Gruppe Publicis Media bekannt gegeben. Die AdScanner-Daten dienen unter anderem der Erweiterung der proprietären Publicis-Technologie PMX Lift, die für Werbekunden der Publicis Media in der crossmedialen Aktivierung, Steuerung und Optimierung eingesetzt wird. PMX Lift ermöglicht mit den Daten von AdScanner die gezielte Aussteuerung holistischer Bewegtbildkampagnen, bei denen über einen Machine-Learning-Ansatz für jede ID die Kontaktwahrscheinlichkeit mit der Kampagne über TV und Online in real time berechnet wird. Darüber hinaus werden die Kampagnenreports und -auswertungen der holistischen Bewegtbildkampagnen verbessert und erweitert. Hierfür werden die Daten aus dem Adscanner-Cockpit direkt in PMX Lift von Publicis Media eingebunden.

Marin Curkovic, CEO von AdScanner: "Die Partnerschaft mit Publicis ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein. Wir haben mit Publicis einen schlagkräftigen Partner gefunden, mit dem wir die Kampagnen unserer gemeinsamen Kunden weiter optimieren können. Und das Beste ist: Publicis-Kunden profitieren von unserer Technologie nicht nur in Bezug auf ihre TV-Kampagne, sondern darüber hinaus auch crossmedial."

René Lamsfuß, Chief Analytics Officer von Publicis Media: "Mit der Partnerschaft haben wir die Möglichkeit unsere bestehende ID Data Warehouses um Bewegtbilddaten anzureichern und damit die crossmediale Datenaktivierung in ihrer Qualität im Rahmen von PMX Lift weiter zu optimieren. Dabei haben wir Zugriff auf die gesamten Bewegtbilddaten von AdScanner und profitieren von der hohen Datengranularität. Durch die Integration und Verknüpfung mit unseren Machine-Learning-Prozessen liefern wir unseren Kunden eine verbesserte Kampagnenoptimierung und -aktivierung. Und das ganz exklusiv für die kommenden zwölf Monate. Das macht diese Partnerschaft für uns so einzigartig und wertvoll."