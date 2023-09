Aktuell zeigt Das Erste mittwochs um 18:50 Uhr Wiederholungen von "Hubert ohne Staller" - und auch die letzte neue Folge liegt schon eine Zeit lang zurück. Die letzte frische Episode ist im April 2022 ausgestrahlt worden. Nun hat Das Erste aber endlich Nachschub in Aussicht gestellt: Die mittlerweile elfte Staffel steht an und startet am 1. November auf dem gewohnten Sendeplatz.

In den neuen Folgen sind dann erneut Christian Tramitz als Franz Hubert und Michael Brandner als Reimund Girwidz zu sehen. In der ersten Folge der neuen Folge stellen die beiden eine Frau zur Rede, die in ein Haus einsteigen will. Ihre Antwort: Sie habe einen Termin mit der Architektin Nicole Jansen und die Klingel sei offenbar defekt. Die Polizisten gehen dem nach und machen einen grausigen Fund. Jansen wurde in ihrem Büro mit einer Armbrust getötet. Vieles spricht für den Ehemann als Täter, doch Robert Jansen hat ein wasserdichtes Alibi. Er war zur Tatzeit im Bett mit Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau). Ausgerechnet sie muss nun ihr Privatleben vor den Kollegen ausbreiten.

Staffel zehn erreichte im vergangenen Jahr durchschnittlich 2,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei ziemlich genau 10 Prozent. "Hubert ohne Staller" ist damit kein Quotenüberflieger, sorgt aber immerhin für verlässliche und solide Werte.