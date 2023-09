Am zweiten Oktober-Sonntag wird gewählt: Dann wird abgestimmt über neue Landtage und somit neue Regierungen in Hessen und Bayern. Mit "Die Kneipenwahl" bringt das ZDF im Vorfeld ein neues Format an den Start, in erster Linie in der Mediathek, aber auch linear im ZDF. Moderiert wird es von Eva Schulz ("Deutschland 3000"). In der Sendung kehrt sie in eine Kult-Kneipe in Nürnberg ein, wo bei Weißbier oder Prosecco diskutiert und geschimpft wird. An den Tischen sollen junge Leute aus ganz Bayern sitzen, die davon überzeugt sind, dass sie und ihre Themen von der Politik zu wenig gehört werden. Sie alle wollen "Gerechtigkeit, wenn es um Themen wie Bildung, Klima, Verkehrswende und Migration geht", schreibt das ZDF. Und sie htten "ihren Frust, ihre Zerrissenheit und ihre Wut" mit den an den Tresen gebracht.

Außerdem wird auch bei Appelwoi und Aperol diskutiert – rund um die Hessen-Wahl wird in Kassel desbattiert. Auch hier sind es junge Leute, die ihre Themen in einer Kneipe anbringen sollen. "Die Kneipenwahl" wird ab dem 25. September online gezeigt. Online heißt: In der ZDF Mediathek, auf den Social Media-Plattformen des Senders und auch auf dem Nachrichtenangebot von "heute" im Internet.



Im linearen Programm kommen beide Gesprächssendungen etwas später nachts unter. Die Bayern-Ausgabe sendet das ZDF in der Nacht von Donnerstag, 5., auf Freitag, 6. Oktober 2023 ab 0:45 Uhr, "Die Kneipenwahl in Hessen" in der Nacht von Freitag, 6., auf Samstag, 7. Oktober 2023 ab 1:15 Uhr.

Eva Schulz, selbst erst 33 Jahre alt, wurde einst durch "Klub Konkret" bekannt, seit rund sechs Jahren arbeitet sie am Funk-Kanal "Deutschland 3000". Unter gleichen Namen lief in diesem Jahr auch eine Talkshow innerhalb der ARD Mediathek.