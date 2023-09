am 19.09.2023 - 10:30 Uhr

Der zu Seven.One gehörende Streamer Joyn setzt verstärkt auf FAST-Channels. Schon seit Anfang des Jahres bietet man etwa "K11" oder "Slavik"-Formate über eigene Kanäle rund um die Uhr an (wir berichteten), mit sofortiger Wirkung kommen weitere Sender dazu. Das passiert über eine Partnerschaft mit wedotv und Palatin Media.

Die neuen Sender widmen sich zum einen dem Format "Naruto", aber auch "Top True Crime" und "Craction". Zudem sollen "wedo sports", "wedo Movies" und "wedo big stories" zum Einschalten bewegen. Weitere 60-Themen-Streams werden bereitgehalten und sollen mit "themenbasierten Playlists" zu Genres wie Komödien, KIDS oder Action-Filme verfangen. Zudem hat Joyn angekündigt, das Angebot an FAST-Sendern in den kommenden Monaten noch weiter auszubauen. Man freue sich, "beim deutschen Super-Streamer Joyn vertreten" zu sein, jubelte Philipp Rotermund, Co-CEO und Gründer von wedotv, das im Zuge einer neu geschlossenen, erstmaligen Partnerschaft mit OneGate, Teil der Studio Hamburg Gruppe, ein Filmpaket mit über 50 Produktionen erworben hat.



Unter FAST-Sendern versteht man "Free-Ad-Supported-Streaming-TV". Es sind also mehr oder weniger Livestreams, die kostenlos verfügbar sind und die sich über Werbung finanzieren. Anders gesagt: Klassische kuratierte Sender, die ausschließlich als Stream angeboten werden.

"Viele Menschen sehnen sich nach klassischen, bequemen und schnellen Lean-Back-Möglichkeiten, ohne lange überlegen zu müssen, welches Format man heute streamen möchte - hier setzen wir mit unserem Angebot an FAST-Channels und Themen-Streams an", sagt Joyn-CEO Tassilo Raesig über den FAST-Trend.