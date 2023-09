Erzielte RTLzwei mit seiner doch recht großflächigen Programmierung von Anime-Formaten sonntags zunächst recht gute Quoten, ließ das Interesse an den Serien in den vergangenen Wochen doch spürbar nach. Mit Folgen: Schon ab kommendem Sonntag baut der Sender sein Line-Up ganz wesentlich. Konkret müssen sich "Dragon Ball" und "Sailor Moon" verabschieden. "Dragon Ball" lief zuletzt nachmittags ab etwa 13 Uhr, am vergangenen Wochenende kam die Serie in der klassischen Zielgruppe nicht über knapp drei Prozent hinaus.