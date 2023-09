Hans Sigl, auch bekannt als langjähriger ZDF-"Bergdoktor" und Francine Jordi werden auch in diesem Jahr durch "Die große Silvester Show" führen. Die Eurovisions-Show soll wie gehabt am letzten Abend des Jahres, also am 31. Dezember, ausgestrahlt werden. Übertragende Sender sind Das Erste, ORF2 und SRF1. "Bei bester Partystimmung" soll auch diesmal ins neue Jahr gefeiert werden.

Das Format ist eine Koproduktion zwischen BR, SRF und ORF – die redaktionelle Federührung liegt beim BR. Die Kimmig Entertainment GmbH setzt die Showproduktion um. 2022 moderierte Hans Sigl die Show erstmals an der Seite von Jordi. Diese ist schon länger mit an Bord, war bis 2021 allerdings an der Seite von Jörg Pilawa zu sehen. Pilawa arbeitet inzwischen bekanntlich für Sat.1.

Knapp drei Millionen Menschen hatten das Show-Format an Silvester 2022 gesehen, rund 800.000 weniger als bei der letzten Pilawa-Ausgabe. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieben die Werte indes relativ konstant – hier lag die ermittelte Quote Ende 2022 bei etwas mehr als acht Prozent und somit auch leicht über dem Senderschnitt.