Nitro hat für Mitte Oktober eine frische Staffel der Reportagesendung "Miniatur Wunderland XXL" in Aussicht gestellt. So soll es am 14. Oktober mit acht neuen Folgen losgehen. Geplant ist, dass ab 15:45 Uhr, also jenem Sendeplatz, der in den Wochen davor Wiederholungen des Formats bereithält, den Staffelauftakt zu sehen gibt. Eine Stunde später folgt die zweite neue Episode.