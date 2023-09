© Comcast Dana Strong

Zudem hat sich Dana Strong sehr zuversichtlich geäußert, dass Sky langfristig die Heimat von HBO-Produktionen bleibt. Die aktuellen Verträge sollen ihren Angaben zufolge 2026 auslaufen. Man habe also noch Jahre vor sich, ehe man sich mit dem Thema konkret befassen müsse, versuchte sich Strong an einer Entschleunigung der Debatte. Noch vor zwei Jahren schien es fast sicher, dass WBD seine Inhalte dann selbst via HBO Max vermarkten wird. Doch die Zeiten haben sich geändert. Strong zeigte sich "ziemlich optimistisch" was den HBO-Deal betrifft.