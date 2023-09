am 21.09.2023 - 12:41 Uhr

Schon vor einigen Monaten hatte DWDL über den ZDFneo-Plan, eine Horrorserie namens "Hameln" (Arbeitstitel) herzustellen, berichtet. Vor wenigen Tagen ist nun die erste Klappe gefallen. Und somit steht auch der Cast des Projekts, das von der Film- und Medienstiftung NRW mit 600.000 Euro gefördert wurde, fest. Caroline Hartig spielt die blinde Finja, die den gehörlosen Jannik (Constantin Keller) trifft. Er behauptet, er habe Finja und auch Ruben (Riccardo Campione), einen Jungen im Rollstuhl, in seinen Träumen gesehen zu haben. Darin seien die drei im mittelalterlichen Hameln auf der Flucht vor etwas Bösem gewesen. Und so stellt sich die Frage, ob das Schicksal von Finja, Jannik und Ruben etwa unheilvoll mit der Entführung der 130 Kinder durch den Rattenfänger im Jahre 1284 zusammenhängt. Zum Ensemble sollen auch Pia Amofa-Antwi, Veronika Ferres, Florence Kasumba, Christian Erdmann, André Röhner und weitere gehören.

Regisseur und Autor Rainer Matsutani: "Mit "Hameln" wird erstmals eine der unheimlichsten und populärsten Legenden der Welt in einem Horror-Serienformat präsentiert." Die Geschichte des Rattenfängers sei "gleichzeitig ein zutiefst deutscher Mythos, den wir mit einem modernen Ansatz kombinieren und mit der Gegenwart verbinden." Real Film Berlin und Don't Panic Films stehen hinter dem Serienprojekt.



Produzent Henning Kamm sagt: "Die wahren, historischen Tatsachen rund um das Verschwinden der Kinder verleihen der Geschichte ein ganz besonderes Grusel-Potential. Gleichsam ist sie von Natur aus inklusiv und macht es für uns damit zu einer ausgesprochen zeitgemäßen Geschichte, in der es nicht um Defizite, sondern Stärken geht. Die weltweite Bekanntheit der Sage und das gewählte Genre der Erzählung machen ein großartiges Angebot an den internationalen Markt."

Die Dreharbeiten, die in Hameln, Köln und Berlin von Statten gehen, sollen im Dezember abgeschlossen sein. Ein Sendetermin für "Hameln" steht natürlich noch nicht fest.