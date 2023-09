Mit etwas mehr als 16 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war RTL im Oktober 2022 ein schöner Erfolg mit der ersten Ausgabe der "RTL Wasserspiele" gelungen. Nun steht fest, wann die Fortsetzung des Unterhaltungsformats laufen soll. Der Privatsender zeigt das Programm am Samstag, 21. Oktober zur besten Sendezeit.

Erneut stehen acht Spiele auf dem Programm, denen sich unterschiedliche Promis stellen. Mit dabei sind in diesem Jahr: Ex-Dschungelkönig und "Alles was zählt"-Neuzugang Filip Pavlovic, Playmate Julia Römmelt, Tänzer Zsolt Sándor Cseke, Reality-Persönlichkeit Cecilia Asoro oder die Sängerin Fernanda Brandao. Auch Ex-"Bachelor" Dominik Miras, Reality-Sternchen Elena Miras und Ex-Handballer "Mimi" Kraus mischen mit.



Stattfinden werden die "Wasserspiele" an neuer Location außerhalb Deutschlands. Es geht auf die Kanaren, genauer gesagt nach Teneriffa. Dort gibt es mit dem Siam Park einen der größten Wasserparks überhaupt. Dieser hat auch 2023 und nun schon zum neunten Mal in Folge den Titel des besten Vergnügungsparks der Welt gewonnen. 2022 kam das Format noch aus der Wasserwelt "Rulantica" in Rust. RTL Studios ist die verantwortliche Produktionsfirma für das RTL Primetime-Programm, das auch 2023 wieder von Jan Köppen und Laura Papendick moderiert wird. Oliver Pocher wird als Bademeister zu sehen sein und soll als solcher die Teilnehmerinnen und Teilnehmer "anheizen".

Nach den acht Spielen steht auch 2023 wieder ein von RTL als "waghalsig" beschriebenes Finale auf dem Plan. Der oder die Siegerin besteigt dann den "Wasserthron".