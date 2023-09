am 28.09.2023 - 11:55 Uhr

Seit vielen Jahren ist Walter Sittler als TV-Kommissar im ZDF zu sehen - zunächst in der Reihe "Der Kommissar und das Meer", später in "Der Kommissar und der See". Demnächst wird der Schauspieler auch im Ersten ermitteln: Wie jetzt bekannt wurde, steht Sittler für einen Degeto-Film mit dem Arbeitstitel "Im Nebel" vor der Kamera.

Die Geschichte will Krimi und Vater-Tochter-Geschichte miteinander verbinden: Sittler soll als LKA-Ermittler den rätselhaften Mord an zwei Polizisten aufklären - erstmals gemeinsam mit seiner Tochter (Hannah Ehrlichmann), die er eigentlich vom Morddezernat fernhalten wollte.

Die Dreharbeiten für den Film enden in dieser Woche in Berlin. Neben Walter Sittler als Philip Nabrow spielen Hannah Ehrlichmann als seine Tochter Elisa, Uwe Preuss als alter Freund und Vorgesetzter Fred Keitel und Charlotte Irene Thompson als Nabrows Kollegin Frauke Johannsen im Kommissariat.

Produziert wird der Krimi von Hager Moss Film, Produzentin ist Anja Föringer, als Producerin fungiert Lara Stump. Das Drehnbuch schrieb Christoph Busche, Regie führt Alexander Dierbach. Ein Ausstrahlungstermin für den Film steht bislang noch nicht fest.