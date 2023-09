Das BR Fernsehen hat für die kommende Woche kurzfristig zwei Programmänderungen angekündigt. Als Vorbereitung für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Landtagswahl am Sonntag der kommenden Woche, nimmt am am Dienstag, den 3. Oktober, ein TV-Duell ("BR24 Wahl – Die Konfrontation") zwischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seinem Herausforderer Ludwig Hartmann (Grüne) ins Programm. Die Sendung startet um 20:15 Uhr und dauert 60 Minuten. Anschließend wird das Duell in der Nachrichtensendung "BR24 TV" analysiert.

Aber auch die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der anderen Parteien sollen vor der Wahl im BR Fernsehen noch einmal zu Wort kommen. Für den 4. Oktober wurden Freie Wähler, AfD, SPD und FDP eingeladen. Dieser Vierkampf hat eine Dauer von 75 Minuten, soll ebenfalls um 20:15 Uhr zu sehen sein und wird anschließend in der Sendung "Kontrovers" analysiert. Es moderiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche, am 3. Oktober zusammen mit Julia Büchler und am 4. Oktober mit Ursula Heller. Zu den Aussagen der Politiker in beiden Sendungen will der BR auch jeweils Faktenchecks erstellen.

"BR24 Wahl – Die Konfrontation" wird parallel zur linearen TV-Ausstrahlung im BR Fernsehen auch auf BR24 im Stream und im Hörfunk verbreitet. Zu Beginn der heißen Wahlkampfphase am 6. September hatte der BR einen "BR24 Wahltalk" mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern aller sechs im Landtag vertretenen Parteien veranstaltet. Es folgten sechs Wahlarenen, in denen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Landtagsparteien vom Publikum jeweils 30 Minuten zu beliebigen Themen befragt werden konnten.