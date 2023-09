Das ZDF hat sich die Rechte an der belgischen Medical-Dramaserie "Sense of Tumour" gesichert und wird die erste Staffel auf einen Rutsch bei seinem Spartensender ZDFneo zeigen. Konkret soll die Ausstrahlung aller acht Folgen am Freitag, 10. November ab 23:30 Uhr erfolgen. Wer nicht bis tief in die Nacht hinein schauen will, kann "Sense of Tumour" ab dem 11. November aber auch in der ZDF-Mediathek ansehen.

Im Mittelpunkt der Serie steht der Womanizer und angehende Arzt Tristan Devriendt (Maarten Nulens), der auf der Überholspur lebt. Während seines Praktikums setzt er seine ganze Energie ein, um einen der zwei begehrten Plätze im Team der Neurochirurgen-Koryphäe Mercier zu ergattern. Doch dann wird sein Leben plötzlich von einem Schicksalsschlag komplett auf den Kopf gestellt: Tristan hat Krebs. Mit einem Schlag ist der erfolgsverwöhnte Sunnyboy nicht mehr Medizinstudent, sondern Patient.

Mit Unterstützung seiner Eltern, seiner Schwester Inge und seiner Freunde beginnt er den schweren Kampf gegen den Krebs. Doch die Therapien und ihre Nebenwirkungen zehren an Tristans Kräften und an seinem Selbstbewusstsein. Auch seine erträumte Zukunft als Neurochirurg steht auf dem Spiel. Großen Halt findet er völlig unerwartet in Hanne, der Enkelin seines sturen Zimmergenossen Marcel, die ihm hilft, gegen den Krebs zu kämpfen und ihm zeigt, was wirklich im Leben zählt.