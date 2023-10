am 03.10.2023 - 10:28 Uhr

Das ZDF hat den Start des neuen Formats "Global PolitiX" angekündigt. Die erste Folge ist bereits ab dem 4. Oktober in der Mediathek des Senders zu sehen, Folge zwei soll im November veröffentlicht werden. Inhaltlich werden sich ZDF-Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten in dem Format mit aktuellen Konflikten beschäftigen und geopolitische Zusammenhänge erklären.

Zum Auftakt zeigt Miriam Steimer (Foto oben), Leiterin des ZDF-Studios Ostasien in Peking, wie sich China unter Staatspräsident Xi Jinping in den zurückliegenden Jahren verändert hat. Die Startfolge ist auch auf dem ZDFheute-Kanal auf YouTube zu sehen. In Folge zwei werden die Russlandkorrespondenten des ZDF über die geopolitische Relevanz des Kaukasus berichten. Da wird es dann unter anderem um die Frage gehen, welche Interessen Russland, die Türkei und die anderen Anrainerstaaten verfolgen.

"Global PolitiX" soll geopolitische Zusammenhänge deutlich machen, indem es die verschiedenen Perspektiven und die Kompetenz der Korrespondentinnen und Korrespondenten zu den jeweiligen Themen zusammenbringt. "Persönliche Erfahrungen, Analyse und Einordnung kennzeichnen das neue digitale Format", heißt es vom ZDF zur neuen Sendung.

"Global PolitiX" startet ziemlich genau zum 50. Geburtstag des "Auslandsjournals", das erstmals am 5. Oktober 1973 auf Sendung ging. Gleichzeitig ist "Global PolitiX" eine Ergänzung zu "Inside PolitiX", dem digitalen Format der ZDF-Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten, die regelmäßig in ein Thema eintauchen und dabei auch von ihren Gesprächen hinter der Kamera berichten.