Carlos Zamorano bekommt mehr zu tun: Der langjährige Marketing- und Kommunikationschef von RTLzwei wird ab sofort Vorstand für Marketing und Vertrieb bei Kick-Media. Wie das Unternehmen erklärte, umfasst sein Zuständigkeitsbereich die Firmen Position Public Relations, IMP - Influencer Marketing, den Text- und Grafikdienstleister Kick Services sowie die Bewegtbild-Produktionsfirma BAFFF. Zudem soll er Perspektiven für den Ausbau weiterer Standorte der Unternehmensgruppe entwickeln.

Die Führungsebene von Kick-Media gehören daneben weiterhin der Vorstandsvorsitzende Alexander Elbertzhagen und Artists-Vorständin Petra Mauß an. "Wir freuen uns, mit Carlos den Vorstandskreis unserer Unternehmensgruppe geschlossen zu haben", erklärt Elbertzhagen. "Mit seiner beeindruckenden Marketing-Expertise, seiner Kreativität und seinem enormen Erfahrungsschatz passt er hervoragen zu uns."

Erst im Sommer hatte Carlos Zamorano den Privatsender RTLzwei verlassen und gleichzeitig die Gründung seiner eigenen Grünwalder Agentur Purple Lemon Tree angekündigt, die seither direkt die operative Betreuung der Consumer Communication von RTLzwei übernimmt (DWDL.de berichtete). Ungeachtet seines Vorstandsjobs bei Kick-Media wird Zamorano die Agentur auch weiterhin leiten.

"Die Kick-Media AG ist in den unterschiedlichsten Bereichen der Medien- und Unterhaltungsbranche hervorragend aufgestellt", sagt Zamorano. "Die Unternehmensgruppe in einem sich rasant änderenden Marktumfeld perspektivisch weiterzuentwickeln, ist eine äußerst spannende Aufgabe." Das gemeinsame Ziel sei es, "das Unternehmen auszubauen, indem wir aktuelle Trends in eine nachhaltige Entwicklung überführen, um so die Gestaltung der Medienbranche auch in Zukunft mit unseren Ideen, unserer Kreativität und unserem Know-how aktiv zu begleiten. Zudem gilt es, die Nutzung des Vermarktungspotenzials für Kooperationen mit Marken und Markenartiklern auszubauen."