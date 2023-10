"Knigge & Co." ist der Titel einer neuen Sketch-Comedy, die das ZDF noch in diesem Monat in seine Mediathek bringt. Alle sechs Folgen stehen dort ab Dienstag, den 24. Oktober um 10:00 Uhr zum Abruf bereit. In den 15-minütigen Episoden geht es nach Angaben des Senders um "brenzlige zwischenmenschliche Situationen, fatale Missverständnisse, Verhaltensregeln und deren peinliche Fehlinterpretation".

Im Mittelpunkt steht Firmengründer Jürgen Knigge (Rolf Berg), der zwar keinen Schlüssel zum Büro mehr hat, aber quasi zum Inventar des Familienunternehmens gehört, das in Sachen Verhalten und Fehlverhalten berät, Zur Not springt der Senior jederzeit ein, wenn "Knigge & Co." wieder einen heiklen Fall für einen Klienten oder eine Klientin übernimmt. Einsatzbereit ist auch Jürgens Enkelin Zoé (Vanessa Velemir Diaz), die gerade ein Praktikum im Famlienbusiness absolviert und damit alles andere als busy ist.

Koordiniert werden die kleinen Notfallinszenierungen von Geschäftsführerin Steffi (Vanessa Rottenburg), die den Laden patent und gewinnend zusammenhält. Ihr Kollege Andreas (Alexander Wipprecht), Sohn des Firmengründers, alleinerziehender Vater von Zoé und selbsterklärter "Feelgood-Manager", gibt sich alle Mühe, auf die innovativen Ideen von Zoé und die Bedürfnisse seiner Equipe einzugehen, was ihm jedoch nur leidlich gelingt und gelegentlich für Irritation sorgt. Beraterin Carla (Zeynep Bozbay), etwas älter als Zoé, etwas jünger als Steffi und aus eigener Sicht eine "fleißige Arbeitsbiene", komplettiert das Team von "Knigge & Co.".

Punkten will die neue Serie auch mit Cameo-Auftritten, die unter anderem von Till Reiners, Peter Lohmeyer, Jeannine Michaelsen sowie TikTok-Star The Real Lauri kommen. Hinter "Knigge & Co." steht ein junges Team um die Showrunnerinnen Jule Kleinschmidt und Sonni Winkler. Produziert wird die Sketch-Comedy von Always On Production.