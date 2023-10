am 05.10.2023 - 17:33 Uhr

Weniger als drei Wochen sind es noch, bis die NBA in die neue Saison startet. Wo Fans hierzulande die amerikanische Basketball-Liga sehen können, ist bislang aber noch nicht bekannt. Nun hat es jedoch eine Einigung gegeben: Wie DWDL.de erfahren hat, wird die NBA auch in der kommenden Saison bei DAZN zu sehen sein. Zuvor hatte schon der "kicker" darüber berichtet. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Nach DWDL.de-Informationen hat sich DAZN mit der NBA auf eine erweiterte Zusammenarbeit verständigt, die mehr als 200 Spiele umfasst, darunter sieben Live-Spiele pro Woche. Im Deal enthalten sind auch mehr als 40 Wochenendspiele, die um 19 Uhr deutscher Zeit übertragen werden. Zusätzlich zu den Spielen der Regular Season wird DAZN auch die wichtigsten Events der Liga übertragen, darunter die Christmas Day Games, das NBA All-Star Game, die Playoffs, die Finals und den NBA Draft. Auch ausgewählte Spiele des ersten NBA In-Season-Tournament, das zwischen dem 3. November und 9. Dezember ausgetragen wird, sind Teil des Pakets, zu dem auch Highlight-Shows zählen.

Einen ersten Vorgeschmack auf die neue NBA-Saison gibt es derweil schon in den kommenden Tagen mit den NBA Abu Dhabi Games, bei denen die Dallas Mavericks und die Minnesota Timberwolves in der Etihad Arena zwei Preseason-Spiele austragen. Diese werden von DAZN ebenso übertragen wie das Spiel zwischen den Dallas Mavericks und Real Madrid am kommenden Dienstag um 22:45 Uhr.

Zuletzt hatte die Begeisterung für Basketball in Deutschland massiv zugenommen - eine Folge des WM-Siegs der deutschen Nationalmannschaft. Das Finalspiel hatten im September fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF verfolgt, beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei mehr als 40 Prozent.