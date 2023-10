Bei einem Überraschungsangriff auf Israel haben Terroristen der palästinensischen Hamas viele Zivilisten getötet und Geiseln genommen, Israel hat derweil mit einem Gegenschlag im Gazastreifen begonnen. Angesichts der Eskalation berichten Nachrichtensender wie Welt und ntv schon seit Stunden immer wieder über die Ereignisse und Hintergründe. Auch Phoenix stellte sein Programm um.

Für die Primetime haben nun auch einige Vollprogramme kurzfristig Änderungen angekündigt. So werden sowohl Das Erste, das ZDF, Sat.1 als auch RTL Sondersendungen ins Programm nehmen. Im Ersten beginnt um 20:15 Uhr ein rund 10-minütiger "Brennpunkt" mit dem Titel "Eskalation in Nahost - Angriff im Morgengrauen". Moderator Christian Nitsche will dann unter anderem der Frage nachgehen, wie es zum Überraschungsangriff kam und worauf sich die Region nun einstellen muss.

Das ZDF hat ein "ZDF Spezial" ("Eskalation in Nahost - Hamas-Angriffe auf Israel") angekündigt, wird das allerdings nicht zur besten Sendezeit zeigen, sondern wie immer im Anschluss an die "heute"-Nachrichten gegen 19:20 Uhr. Moderator ist hier Andreas Klinner. Im Anschluss an "Newstime" wird es in Sat.1 zudem eine Spezial-Ausgabe der Nachrichtensendung zu sehen geben, in dem man sich mit den Angriffen auf Israel beschäftigen wird.

Und dann hat auch RTL ein 15-minütiges "RTL Aktuell"-Spezial ("Terror, Geiselnahme, Raketen - Krieg gegen Israel") für 20:15 Uhr angekündigt, das von Maik Meuser moderiert wird. Er spricht mit der Korrespondentin in der Region über die Lage vor Ort sowie mit Experten, die die Situation einschätzen.

Bei allen Sendern werden sich die ursprünglich geplanten Formate ein wenig verschieben. Am härtesten wird der thematische Bruch dann bei RTL und im Ersten sein. Bei RTL startet das Bühnenprogramm "Männer sind Frauen, manchmal aber auch... vielleicht" von Mario Barth voraussichtlich gegen 20:30 Uhr. Im Ersten soll Barbara Schöneberger ab 20:25 Uhr "Verstehen Sie Spaß?" moderieren. Zur gleichen Zeit startet in Sat.1 voraussichtlich mit zehnminütiger Verspätung "Harry Potter und der Halbblutprinz". Im ZDF gibt’s nach der Sondersendung zunächst noch eine Ausgabe von "Der Bergdoktor" zu sehen, ehe "Kommissarin Lucas" ab 20:25 Uhr ermittelt.