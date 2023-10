ProSieben reagiert schnell und hat gegenüber DWDL.de am frühen Montagnachmittag bestätigt, dass Rapperin Nura am kommenden Dienstag nicht zu Gast bei "Late Night Berlin" sein wird. Die Musikerin war für die Folge eigentlich angekündigt worden und sollte dort mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf über ihr neues Album sprechen. Am Samstag war sie bereits im Rahmen von "Duell um die Welt" zu sehen. Weil sich die Rapperin kurz nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel aber fragwürdig auf Instagram zu Wort meldete, geriet ProSieben in Erklärungsnot.

Nura teilte auf Instagram eine Story, in der sie mit ihrem Team auf einem Plakat mit dem Schriftzug "Free Palestine" zu sehen ist. Das Motiv ist ein Screenshot aus dem Video ihres neuen Songs "FUBU", das weit vor den aktuellen Entwicklungen gedreht wurde. Dass sie nun aber genau dieses Motiv ausgewählt und gepostet hat, sich bislang aber nicht zu den Angriffen auf Israel äußerte, ließ Kritik aufkommen.

ProSieben hat nun eben bestätigt, dass die Rapperin nicht zu Gast bei Klaas Heufer-Umlauf sein wird. Ein darüber hinausgehendes Statement gibt es vom Sender nicht. Hinter den Kulissen wird man bei Florida Entertainment nun umplanen müssen, als Gast für die kommende Sendung auch noch angekündigt waren und sind die Giant Rooks, die auch ihren neuesten Hit spielen sollen.

Angesichts der Ereignisse in Israel hat sich Sat.1 derweil erneut dazu entschieden, ein "Newstime Spezial" ins Programm zu nehmen. Das wird am heutigen Montag, den 9. Oktober, ab 20:10 Uhr für rund 15 Minuten zu sehen sein. "Hochzeit auf den ersten Blick" verschiebt sich dementsprechend etwas nach hinten. Und auch die anderen Sender setzen auf News-Specials: Das ZDF wird im Anschluss an die "heute"-Nachrichten gegen 19:20 Uhr wieder ein "ZDF Spezial" ins Programm nehmen. Bei RTL ist zur besten Sendezeit eine Sonderausgabe von "RTL Aktuell" zu sehen, die von Roberta Bieling moderiert wird. Und im Ersten präsentiert Susanne Glass einen "Brennpunkt".