In diesem Jahr feiert "Promi Big Brother"-Geburtstag: Die erste Staffel der Reality-Show, damals noch mit Oliver Pocher und Cindy Marzahn als Moderatoren, war 2013 in Sat.1 zu sehen. Zum zehnjährigen Jubiläum hat Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann nun angekündigt, dass es für die Hardcore-Fans des Formats einen 24/7-Livestream im Premium-Bereich von Joyn zu sehen geben wird. Dafür müssen die Kundinnen und Kunden Joyn Plus+ abonnieren, ein zusätzliches Entgelt für den Livestream fällt nicht an.

Im Fernsehen fällt der Startschuss für die neue Staffel Mitte November: Am Montag, den 20. November, geht’s in Sat.1 zur besten Sendezeit los. Rosemann sprach am Montag auf einer Pressekonferenz zum Start des Formats von einem Mix aus Sendeplätzen: Mal wird "Promi Big Brother" in der Primetime zu sehen sein, mal in der Late Prime. Auch bei der Gesamtlänge der Staffel gab es keine konkrete Aussage. Rosemann erklärte lediglich, man nehme sich ein Vorbild am vergangenen Jahr, als die Staffel rund zweieinhalb Wochen dauerte.

Spannend ist die Tatsache, dass Sat.1 "Promi Big Brother" in diesem Jahr deutlich später im Jahr zeigt. Das war 2022 auch schon so - damals war das aber mit der Fußball-WM in Katar zu erklären. In den Jahren davor startete das Format meist im Sommer. Von DWDL.de darauf angesprochen, erklärte Senderchef Daniel Rosemann am Montag, man sei im vergangenen Jahr auf den Geschmack gekommen. Außerdem sei der November für Werbekunden sehr kostbar. Hier hofft man also ganz offensichtlich noch auf eine Erholung des Marktes bis zum Start. Moderiert wird das Format erneut von Jochen Schropp und Marlene Lufen. Die "Promi Big Brother"-Late-Night mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj wird erneut bei Sat.1 zu sehen sein und nicht bei Sixx.

Am Montag hat Sat.1 auch die ersten beiden Promis bekanntgegeben, die im November in den Container ziehen werden. Zum Cast gehören demnach Peter Klein und Yeliz Koc. Klein machte in den zurückliegenden Monaten mit seiner inzwischen Ex-Beziehung zu Katzenberger-Mama Iris Klein immer wieder Schlagzeilen, Koc hat bereits an zahlreichen Reality-Formaten teilgenommen und ist ebenfalls sehr präsent in den Boulevard-Schlagzeilen. Koc plauderte bei der Pressekonferenz von Sat.1 dann auch direkt aus, dass es im Haus einen armen Bereich geben wird. Daniel Rosemann wollte das allerdings noch nicht bestätigen.

Hinter den Kulissen von "Promi Big Brother" stehen derweil Veränderungen an: Produziert wird das Format nämlich nicht mehr auf dem MMC-Gelände in Köln-Ossendorf, sondern zwei Kilometer entfernt auf dem Gelände in Bocklemünd, das inzwischen von Bavaria Studios angemietet wurde (DWDL.de berichtete). Für die Zuschauerinnen und Zuschauer werde sich da allerdings nichts ändern, versicherte Daniel Rosemann am Montag. Von der ausführenden Produktionsfirma sei das Gelände zuvor auf Fähigkeit und Funktionalität überprüft worden. Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.