Netflix hat einen Veröffentlichungstermin für die finale Staffel von "The Crown" bekanntgegeben. Der sechste Durchlauf der Drama-Serie wird dabei zweigeteilt: Die Folgen eins bis vier werden bereits am 16. November veröffentlicht. Der Rest mit den Folgen fünf bis zehn folgt dann schließlich am 14. Dezember. So will Netflix die Serie möglichst lange in den Köpfen der Menschen und den Schlagzeilen der Medien halten.

In der sechsten und letzten Staffel von "The Crown" geht es auch um das Thema, dass bereits seit vielen Jahren besprochen wird - und wozu sich die Macherinnen und Macher immer wieder äußern mussten: Den Tod von Prinzessin Diana. Vor allem die Royals selbst sollen nicht begeistert sein über die Tatsache, dass Netflix die Umstände von Dianas Tod noch einmal nacherzählt. Klar ist bereits, dass der Autounfall selbst, der zum Tod Dianas führte, nicht gefilmt wurde. Serienschöpfer Peter Morgan machte das bereits deutlich.

Und doch dürften nicht nur die Fans der Serie gespannt sein, wie Netflix die Ereignisse umsetzen wird. Staffel sechs behandelt jedenfalls das Leben von Königin Elizabeth II (Imelda Staunton) im politischen und persönlichen Umfeld von 1997 bis 2005, während der Amtszeit des Premierministers Tony Blair (Bertie Carvel). In Teil eins der finalen Staffel entwickelt sich die Beziehung zwischen Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki) und Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla), die mit einem tragischen Autounfall ein jähes Ende findet. Teil zwei zeigt den Umgang mit dem Tod von Prinzessin Diana, das Goldene Thronjubiläum der Königin, die Hochzeit von Prinz Charles (Dominic West) und Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) sowie das neue, junge Paar: Prinz William (Ed McVey) und Kate Middleton (Meg Bellamy).

Seit Serienstart im Jahr 2016 hat "The Crown" zahlreiche Preise gewonnen. Darunter vier Golden Globes und 21 Emmy Awards. Um die verschiedenen Jahre der britischen Krone zu erzählen, wurde auch immer wieder der Cast ausgetauscht. Als Königin Elizabeth II waren Claire Foy, Olivia Colman und, eben seit Staffel fünf, Imelda Staunton, in der Serie zu sehen.