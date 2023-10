ZDFneo hat Serien-Nachschub aus dem Norden angekündigt: Der Spartensender nimmt am Freitag, den 24. November die neue Serie "Elvira" ins Programm, die auf der Roman-Trilogie von Anne-Sophie Lunding-Sørensen basiert. Ab 23:15 Uhr zeigt der öffentlich-rechtliche Sender alle acht Folgen der dänischen Produktion am Stück - ein TV-Fest für Nachtschwärmer. Wer früher ins Bett will, kann "Elvira" aber auch in der ZDF-Mediathek sehen, wo schon ab dem Vormittag sämtliche Episoden zum Abruf bereitstehen.

Im Mittelpunkt der Serie steht die Mittdreißigerin Elvira (Sara Klein), die in einem sozial benachteiligten Stadtteil Kopenhagens lebt und sich um ihren drogensüchtigen Zwillingsbruder Sixten (Anton Hjejle) kümmert. Ein Freund der beiden Geschwister aus Kindertagen, der Polizist Køster (Peter Plaugborg), betreibt heimlich eine Sex-Klinik, in der Elvira am Empfang arbeitet.

Als die Sexarbeiterin Candy eines Tages spurlos verschwindet, hat das weitreichende Konsequenzen, denn Elvira hatte Candy ausnahmsweise erlaubt, ihre Zahlungen einen Tag später abzuliefern. Nun braucht Køster das Geld dringend, weil er deswegen bereits von seinen neuen schwedischen Auftraggebern unter Druck gesetzt wird. Doch Candy bleibt verschwunden. Elvira macht sich auf die Suche nach ihr. Sie nimmt Kontakt zu dem wohlhabenden Henry auf, der regelmäßig Kunde von Candy war – allerdings nur, um mit ihr zu reden. Er weiß, wo Candy gewohnt hat. Elvira fährt dorthin und entdeckt am Fenster ein Kind.

ZDFneo verspricht eine "Mischung aus "Character-Crime-Drama, gepaart mit Scandi-Charme". Bei "Elvria" handelt es sich um eine internationale Koproduktion, die der deutsche Sender zusammen mit Viaplay (Nent) macht. Realisiert wird die Serie von SAM Productions unter der Leitung von Produzentin Meta Louise Foldager Sørensen. Sara Namer und Johannes Rothaus Nørregaard sind die Producer.