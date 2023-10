am 10.10.2023 - 12:15 Uhr

Vor wenigen Tagen sickerte durch, dass der Streamingdienst DAZN die Rechte an der wohl besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, verlängert hat. Wenn auch nicht nicht offziell bestätigt, geht es da laut DWDL-Infos um mehr als 200 Matches, darunter mehr als 40 Wochenendspiele. Neu ist: DAZN wird nicht die einzige Heimat für Live-Spiele der NBA sein. ProSieben und ProSieben Maxx steigen in die Übertragung von Basketball-Matches ein und wollen vermutlich ein bisschen vom Hype rund um den Korbsport mitnehmen, der durch den Gewinn der Weltmeisterschaft der deutschen Nationalmannschaft entstanden ist.





Somit wird Seven.One die durch den Wegfall der National Football League (NFL) entstandende Lücke versuchen zu schließen. Die Footballer sind nach mehreren Jahren bei ProSieben Maxx und ProSieben zum Herbst 2023 bekanntlich zu RTL gezogen. "Es gibt im Moment eine unglaubliche Dynamik rund um das Thema Basketball in und um Deutschland, und durch diese TV-Partnerschaft werden wir die Faszination NBA zu noch mehr Fans transportieren können", preist Bastien Lacheny, Vice President der NBA Europe and Middle East, Global Media Distribution, den Korbsport an.