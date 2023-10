am 10.10.2023 - 17:08 Uhr

Bei Vox war dem "Mallorca Makler" keine allzu lange Senderdauer vergönnt. Die Doku-Soap rund um Marcel Remus und sein Immobilien-Team verschwand nach drei doch ziemlich quotenschwachen Ausstrahlungen, die im schlechtesten Fall gerade einmal gut zwei Prozent Zielgruppen-Marktanteil zustande brachten, vorzeitig aus dem Dienstagabendprogramm. Nun bekommt die Sendung aus dem Hause Banijay eine neue Chance, wenngleich auch auf deutlich kleinerem Sender. Vox Up übernimmt die Ausstrahlung.

Ab dem 1. November ist Remus jeweils am späten Mittwochabend zu sehen – und zwar ab 23:05 und 0:05 Uhr. Die Primetime bestreiten am Mittwochabend beim kleinen Sender "Ab ins Beet!" und "Einmal Camping, immer Camping".



"Der Mallorca Makler" zeigt Remus und sein Team beim Vorhaben, das Urlaubsziel auch für amerikanische Kundinnen und Kunden zu erschließen. Nur einen Tag später, also ab dem 2. November, gibt es auch im Vorabendprogramm von VoxUp Änderungen. Abgelöst wird dann die Krimiserie "Law & Order: UK", die bis dahin wochentags ab 18:20 Uhr im Doppelpack ausgestrahlt wird.

Neu zum Sender kommt fortan "Law & Order: Paris" mit Folgen aus der vor mehr als 15 Jahren entstandenen ersten Staffel. 2007 und 2008 entstanden damals vom Format insgesamt drei Staffeln.