am 11.10.2023 - 15:43 Uhr

Für gewöhnlich steht der Frauensender TLC nicht für Fiction, doch in der Weihnachtszeit macht Warner Bros. Discovery eine Ausnahme. Wie jetzt bekannt wurde, wird TLC vom 4. November bis 16. Dezember wöchentlich Weihnachtsfilme ins Programm nehmen.

Konkret ist geplant, das "TLC Weihnachtskino" samstags ab 20:15 Uhr mit jeweils zwei Filmen zu bestücken. Insgesamt werden somit 14 Spielfilme zu sehen sein, die das Publikum in weihnachtliche Stimmung versetzen sollen. Los geht die besinnliche Programmierung mit "Mein Weihnachts-Mann", gefolgt von "Making Spirits Bright - Ein helles Licht zur Weihnachtszeit". Am 11. November wiederum zeigt TLC die Filme "Ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk" und "December Bride".

Bei den weiteren Weihnachtsfilmen handelt es sich im November um "A Little Christmas Charm - Ein zauberhaftes Geheimnis", "Country Christmas - Ein Song für die Liebe", "Ein Tierarzt zu Weihnachten" und "Weihnachten im Traumhaus" Im Dezember wiederum gibt es "Eingeschneit zu Weihnachten", "Zwei Singles an Weihnachten", "Ein Weihnachtsbaum für Zwei", "Merry Swissmas - Weihnachtszauber in der Schweiz", "Das Weihnachts-Chalet" und "Ein Traummann zu Weihnachten" zu sehen.

Mit der Sonderprogrammierung dürfte Warner Bros. Discovery auch ein Stück weit auf den Konkurrenten Super RTL schielen, der im vergangenen Jahr über Wochen hinweg in der Primetime ausschließlich auf Weihnachtsfilme setzte und damit regelmäßig starke Quoten verzeichnete. Immer wieder erreichte der Sender auf diese Weise mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.