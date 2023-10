Ein Zwischenfall in der derzeit laufenden Staffel der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" beschäftigt nun sogar die Staatsanwaltschaft. Grund dafür ist ein handfester Streit zwischen zwei Promi-Paaren. Gegenüber "Bild" bestätigte die Staatsanwaltschaft Münster den Vorgang. Demnach führt diese "aufgrund einer Strafanzeige eines Teilnehmers einer aktuell im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Reality-Show ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung".

Laut Staatsanwaltschaft werde der Vorwurf erhoben, "dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe".

Erhoben wird der Vorwurf von Walentina Doronina, die zusammen mit ihrem Verlobten Can Kaplan an der Show teilnimmt und sich inzwischen auch via Instagram zu Wort gemeldet. Darin äußerte sich auch Kritik an RTL. "Ich bestätige hiermit, dass Can und ich im 'Sommerhaus' grundlos von einem Mann geschlagen wurden. Alle, außer eine Person, haben sich nach dem Schlag hinter den Täter gestellt. Psychisch kann ich diese Lügen von RTL nicht mehr mitmachen." Gegenüber "Bild" sagte sie: "Er wurde ohne Grund geschlagen. Ich stand neben ihm. Ich wurde auch getroffen an der Schläfe."

Dem Bericht zufolge soll es sich bei dem Mann um den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer Gigi Birofio handeln, der zusammen mit seiner Freundin Dana Feist in der fünften Folge als Nachzügler in das "Sommerhaus" einzieht. Der 24-Jährige weist die Anschuldigungen zurück, spricht in "Bild" davon, dass es Can Kaplan am Kopf gejuckt und er ihn gekratzt habe. "Das, was die gemacht haben, das war psychische Gewalt. Das ist viel schlimmer als wirklich jemanden zu schlagen. Ich kann sagen: Ich habe ihn nicht geschlagen", so Birofio.

Ob RTL die Szene zeigen wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings hatte der Vorfall durchaus Konsequenzen, wie ein Sendersprecher bestätigte. "Während der Aufzeichnung des 'Sommerhaus der Stars' kam es zu einem Zwischenfall, aufgrund dessen einige Teilnehmer das 'Sommerhaus' verlassen mussten." Nach Angaben der Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen an. Der Beschuldigte sei zu dem erhobenen Vorwurf bislang noch nicht vernommen worden.