ZDF Studios will die Zahl der FAST-Channels massiv ausbauen. Im Zuge dessen hat das Unternehmen jetzt mit Samsung TV Plus auf eine Erweiterung der bereits bestehenden Partnerschaft verständigt. Die Rede ist von von gleich 20 europäischen FAST-Channels, die zusammen aufgebaut werden sollen.

Den Anfang machen zunächst zwei neue Channels in Deutschland: Dabei handelt es sich um "Bares für Rares" und "ZDF kocht!". Während im "Bares für Rares"-Channel nun also rund um die Uhr Folgen der beliebten Trödelshow mit Horst Lichter angesehen werden können, vereint "ZDF kocht!" Formate wie die "Küchenschlacht", "Topfgeldjäger", "Stadt, Land, Lecker" und "Kerners Köche" unter einem Dach. Beide Angebote. Weiterhin steht auch der "Terra X"-Channel via Samsung TV Plus zur Verfügung. Dieser soll nun um weitere Programminhalte ergängt werden, darunter die Wissenschaftsshow "Maithink X", die Doku-Reihe "Jahr100" mit Mirko Drotschmanns sowie "Unsere Kontinente", eine Mini-Serie über Natur und Kultur auf den jeweiligen Kontinenten.

"Für ZDF Studios stellen FAST-Channels ein attraktives Geschäftsfeld mit vielfältigen Wachstumsperspektiven dar", sagt Markus Schäfer, Geschäftsführer von ZDF Studios. "Wir freuen uns nun, zusammen mit unserem Partner Samsung sukzessive 20 weitere FAST-Channels europaweit zu launchen und damit unser FAST-Wachstum zu beschleunigen."

Alex Hole, VP bei Samsung Europe: "Es war von Anfang an unser Ziel, Samsung TV Plus zu einem Premiumanbieter für FAST-Programme zu etablieren. Die Kooperation mit ZDF Studios ist ein Meilenstein in unserer Programmgeschichte." Hochwertige Programminhalte seien im stark fragmentierten FAST-Umfeld "der stärkste Publikumsmagnet", so Hole weiter.