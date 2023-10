Dunja Hayali erhält den Blauen Panther. Wie die Bayerische Staatskanzlei am Montag mitteilte, wird die ZDF-Journalistin in dieser Woche mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) geehrt. Die Verleihung des TV- und Streaming-Awards findet am Mittwoch in München statt.

"Dunja Hayali steht für einen klaren Kompass gegen Rassismus, Frauenhass und Diskriminierung von Minderheiten. Mit Fakten, Klugheit und Humor setzt sie sich für Toleranz, Integration und eine demokratische Diskussionskultur ein", sagte Söder. "Gegner eines weltoffenen Deutschlands stellt Dunja Hayali immer wieder mutig zur Rede. So ist sie Vorbild für viele Menschen und wirkt weit über die Grenzen des Fernsehens hinaus in unsere Gesellschaft. Dunja Hayali zeigt damit ein journalistisches und gesellschaftliches Engagement, das wir in Zeiten von Fake News, Demokratiefeindlichkeit und Krisen mehr denn je brauchen."

Söder würdigte zugleich Hayalis "beeindruckende journalistische Spannweite, vom 'Morgenmagazin' über 'Das aktuelle Sportstudio' bis zum 'heute-journal'." Und weiter: "Mit großer Professionalität vermittelt sie auch komplexe Sachverhalte verständlich, ohne oberflächlich zu werden. Dabei zeigt sie stets Empathie für die Menschen, um die es in ihren Berichten und Reportagen geht."

Zu sehen ist die Verleihung des Blauen Panthers am Mittwoch ab 18:00 Uhr zunächst live auf Joyn und RTL+ sowie ab 19:00 Uhr im BR Channel der ARD-Mediathek. Eine TV-Ausstrahlung erfolgt ab 22:25 Uhr bei 3sat.