am 26.10.2023 - 15:54 Uhr

DMAX hat eine neue Feuerwehr-Dokusoap angekündigt: "Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart" läuft ab dem 7. Dezember jeweils donnerstags um 21:15 Uhr. Der Name ist Programm: Begleitet werden die Einsatzkräfte der Stuttgarter Wache 4 in ihrem Alltag. Die Produktion des Format übernimmt Janus Productions.

Inhaltlich soll es aber nicht nur um die Feuerwehr-Einsätze der Männer gehen, sondern auch um deren Herausforderungen des alltäglichen Lebens, etwa Reparaturen in den eigenen Werkstätten, das Warten von Fahrzeugen oder Feuerwehr-Übungen. Aber auch Einkaufen, Kochen, Putzen und Sport steht auf der Tagesordnung in der Feuerwache 4.

Für DMAX ist es übrigens nicht die erste Eigenproduktion, die sich mit der Feuerwehr befasst: Aktuell zeigt der Männersender von Warner Bros. Discovery am Donnerstagabend bereits das Format "112: Feuerwehr im Einsatz", das zuletzt Marktanteile von bis zu 3,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbuchte.