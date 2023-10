In einem neuen Mediathek-Format will das ZDF bei einigen seiner Produktionen ab sofort einen Blick durchs Schlüsselloch gewähren. "Hinter den Kulissen" nennt sich die neue Sendung, mit dem das ZDF auch ein Stück weit die Lücke schließen möchte, die durch das Aus des Promi-Magazins "Leute heute" entstanden ist.

Die neue Sendung hört nun auf den Namen "Hinter den Kulissen" und will Serienstars und Moderatoren in ihren Formaten begleiten. Das ZDF verspricht "unterhaltsame 'Hausbesuche' bei beliebten Publikumssendungen und deren Protagonisten". Zum Start geht es um Schauspielerin Henrike Hahn, die als Schwester Elisabeth Hertz mit Beginn der zehnten Staffel von "Bettys Diagnose" die Leitung der Aufnahmestation in der Karlsklinik übernommen hat. Die 25-minütige Doku steht in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Weitere Folgen sind bereits geplant: So soll es im Dezember Einblicke rund um "Bares für Rares" zu sehen geben. Moderator Horst Lichter sowie sein Händler- und Expertenteam zeigen, was bei den Dreharbeiten passiert und wie es mit den ersteigerten Schätzen weitergeht. Zwölf weitere "Hinter den Kulissen"-Folgen sind zudem für 2024 vorgesehen.

Rund um die letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk hat das ZDF darüber hinaus drei Dokumentationen in Aussicht gestellt, die sich mit dem "Mythos Wetten, dass..?", legendären Momenten der Show sowie Gottschalk selbst befassen werden.