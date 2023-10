Das ZDF bringt Oliver Welke und Bastian Pastewka in einer neuen Show zusammen. "Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!" nennt sich das Format, von dem Prime Productions im November in Köln zunächst zwei Folgen aufzeichnen wird. Darin wollen die beiden auf die lange Geschichte des deutschen Fernsehens zurückblicken.

"Viele Schätze der Fernsehunterhaltung und Berichterstattung landen schon nach kurzer Zeit im Archiv oder in den Tiefen der Mediatheken. Nicht alles hat das Potential, zum Kult zu werden, sollte jedoch nicht ganz in Vergessenheit geraten", heißt es in der Beschreibung der Sendung, in der sich Welke und Pastewka gegenseitig überraschen wollen. Von jeweils einem Gast und der Regie werden sie zudem "mit ganz besonderen Ausschnitten aus über 60 Jahren deutscher Fernsehgeschichte konfrontiert". In der Premieren-Folge wird Olaf Schubert mit dabei sein, für die zweite Folge hat sich Torsten Sträter als Gast angesagt.

Wann genau die beiden Ausgaben von "Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!" ausgestrahlt werden, hat das ZDF bislang noch nicht mitgeteilt.

Für Pastewka ist die Show in nächster Zeit jedoch nicht der einzige Auftritt im ZDF: Erst vor wenigen Wochen hatte der öffentlich-rechtliche Sender die Produktion eines neuen Films von Ralf Husmann angekündigt, für den Bastian Pastewka vor der Kamera stehen wird (DWDL.de berichtete). Noch bis Anfang November entsteht in Berlin "Alles wird gelogen", die Produktion übernimmt MadeFor Film. Neben Pastewka gehören auch Katrin Wichmann und Arthur Gropp dem Cast der Komödie an.