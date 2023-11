Deutscher Fernsehpreis, Grimme-Preis, Blauer Panther, Deutscher Entertainment Award oder auch der Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen, die österreichische Romy und bald auch wieder der Bambi. An Preisen in der deutschsprachigen Medienlandschaft mangelt es nun wahrlich nicht. Trotzdem haben die Produktionsfirma Drive Beta und das New Producers Network im vergangenen Jahr den Just Another Award! erschaffen, um damit explizit Digital-First-Produktionen auszuzeichnen. Nach der Premiere geht es 2023 weiter.

Am 5. Dezember sollen die Preise in fünf Kategorien verliehen werden. Von den Veranstaltern heißt es, man sehe den Preis als "Leuchtturm in der zunehmenden Unübersichtlichkeit der digitalen Medienlandschaft". Nun hat man bekanntgegeben, wer auf einen Award hoffen kann. Mit dabei ist unter anderem die btf-Produktion "Big Mäck - Gangster und Gold" für Netflix, zwei Funk-Formate sowie Produktionen, die von Youtubern nur auf der Plattform hochgeladen wurden. Erstmals wird in diesem Jahr auch ein Award in der Kategorie Social Creator verliehen.

Die Jury ist hochkarätig besetzt: Den Vorsitz übernimmt erneut Jennifer Mival, Professorin für Entertainment Producing an der ifs Köln. Der Jury gehören neben ihr auch noch ProSieben-Chef Hannes Hiller, Sky-Unterhaltungschef Christian Asanger, Jonas Schlatterbeck (Head of Content ARD Online & Leiter Programmplanung), Milena Seyberth (CvD in der ZDF-Intendanz) sowie die beiden Content Creators Canel Aylin und Karim Jamal an.

Jennifer Mival sagt zu den in diesem Jahr Nominierten: "Die große Bandbreite der Inhalte macht den JAA! besonders spannend. Hier konkurrieren ‘digital first’ Produktionen von Youtube mit Netflix, Tiktok-Clips mit öffentlich rechtlichen Mediatheksinhalten. Bei der Bewertung der Inhalte achten wir daher besonders darauf, wie gut der Inhalt für die jeweilige Distributionsplattform optimiert wurde." Gesponsert wird der Preis von Nordisk Film, Story House Productions, der Produzentenallianz und All in - Artist Management. Einen finanziellen Beitrag zur Umsetzung der Preisverleihung haben auch folgende Unternehmen geleistet, die zum New Producers Network gehören: Rocket Beans TV, Kooperative Berlin Medienproduktion, objektiv media, Drive Beta und whylder.

Das sind die Nominierten des Just Another Award! 2023:

Factual/Doku Einzelwerk

"Privatjets, Yachten, Kaviar: Wie beeinflussen Superreiche das Klima? (STRG_F)"

Produktion: NDR

Auftraggeber: funk

Plattform: YouTube

"Big Mäck - Gangster und Gold"

Auftraggeber/Plattform: Netflix

Produktion: btf (bildundtonfabrik)

Factual/Doku serielles Werk/Format

"Dirty Little Secrets"

Produktion: Bayerischer Rundfunk

Plattform: ARD Mediathek

Sender: BR/ARD

"Dinge erklärt – Kurzgesagt"

Produktion: Kurzgesagt

Plattform: YouTube

Unterhaltung/Entertainment Einzelwerk

"HALAL Dating: Meine Eltern suchen mir eine Frau!"

Produktion: Datteltäter (Younes Al-Amayra und Gelavije Zakeri-Markner)

Auftraggeber: funk

Plattform: YouTube

"Der reichste Mann der Welt"

Produktion: Jules

Plattform: YouTube

Unterhaltung/Entertainment serielles Werk

"Brotatos"

Produktion: Brotatos

Plattform: YouTube

"Comedy Kollektiv - falsch, aber lustig"

Produktion/Absender: Fritz (rbb)

Plattform: YouTube

Social Creator

Tyra (@tyyrathecreator2)

Plattform: TikTok

"Parshad"

Plattform: Youtube, TikTok, Instagram