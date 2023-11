Einige Jahre lang lief das Nackt-Format "Naked Attraction" bei RTLzwei. Nachdem die anfangs extrem hohen Quoten dort aber zurückgegangen waren, entschied man sich in Grünwald dafür, die Sendung nicht zu verlängern. Und so kam WarnerBros. Discovery zum Zug: Dort beauftragte man Anfang des Jahres Tower Productions mit einer neuen Staffel und die ist seit Anfang Oktober auch beim Streamingdienst Discovery+ zu sehen. Bald schaffen es diese Folgen auch ins Free-TV.

Wie WarnerBros. Discovery nun nämlich angekündigt hat, wird das neue "Naked Attraction" demnächst bei TLC zu sehen sein. Der Sender übernimmt die Ausstrahlung ab dem 11. Dezember. Die acht einstündigen Ausgaben sind dann immer montags ab 22:15 Uhr zu sehen. Während die Sendung bei RTLzwei noch von Milka Loff Fernandes präsentiert wurde, führt bei Discovery+ bzw. bald dann eben bei TLC Julian F.M. Stoeckel durch das Format.

Am Konzept der Sendung hat sich derweil nichts verändert: Singles präsentieren sich nackt, weil sie hinter Milchglas-Boxen stehen, sind von ihnen aber zunächst nur die Silhouetten zu sehen. Von Runde zu Runde öffnen sich die Boxen ein Stück mehr. Nach jeder Runde muss ein Kandidat gehen. Am Ende stehen zwei nackte Date-Anwärter im Finale, in dem auch der auswählende Single seine Hüllen fallen lässt. Anschließend fällt die finale Entscheidung für das (bekleidete) Date.

"Naked Attraction und ich passen so gut zusammen, weil ich es liebe, meinen Voyeurismus auszuleben. Als Zuschauer hat es mich schon interessiert und jetzt, wenn ich selbst moderiere, habe ich manchmal schon ein Gespür für den Kandidaten bekommen und habe gewusst, wen er wählen wird und wen nicht", sagt Moderator Julian F.M. Stoeckel. "Mir war es stets wichtig, einen Wohlfühlfaktor im Studio zu schaffen. Ich wollte, dass sich die Kandidaten in den Boxen gut fühlen, nur so kann ich auch Unterhaltung garantieren. Mich hat es überrascht, dass es am Ende leichter von den Lippen geht, über intime Sachen in einer großen Menschenmenge zu sprechen. Dabei habe ich dem ganzen meine persönliche Note verliehen - das wird das Publikum auch bei TLC spüren."