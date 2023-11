Fans der NFL werden in Week 13 der Regular Season bei RTL kein Football-Spiel zu sehen bekommen. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, laufen die Live-Übertragungen am Sonntag, den 3. Dezember stattdessen beim Spartensender Nitro. RTL wiederum setzt an diesem Tag ausnahmsweise über weite Strecken hinweg auf Familienfilme: Während tagsüber unter anderem "Findet Dorie" und "Zoomania" gezeigt werden, folgen abends "Encanto" und "Snow White & The Huntsman". Um 19:05 Uhr schiebt der Sender außerdem noch das Special "Bauer sucht Frau - Neues Babyglück auf den Höfen" ein.

Auf DWDL.de-Anfrage bestätigte ein RTL-Sprecher das Vorhaben: "RTL und Nitro sind Free-TV-Partner der NFL. Die Spiele am 3. Dezember werden wegen einer großen RTL-Sonderprogrammierung bei Nitro zu sehen sein. Am 10. Dezember geht es mit den Sonntagsspielen bei RTL weiter."

Nitro kommt unterdessen schon einige Tage zuvor zu einigen Übertragungen der Regular Season: Konkret zeigt der Sender am 23. November die beiden Thanksgiving Games zwischen den Green Bay Packers und den Detroit Lions sowie den Washington Commanders und den Dallas Cowboys, ehe einen Tag später das Black Friday Game folgt, bei dem die Miami Dolphins auf die New York Jets treffen. Im Vorfeld gibt es zudem wie gewohnt ab 19:15 Uhr das Football-Magazin "Sideline" bei Nitro zu sehen.

Mit den Quoten-Entwicklung der NFL zeigte sich RTL jüngst zufrieden. "Unsere Erwartungen haben sich sowohl im TV als auch im Streaming voll erfüllt", erklärte RTL-Sportchef Andreas von Thien gegenüber DWDL.de. Die Gesamt-Reichweiten sind zwar weiterhin recht überschaubar, doch insbesondere beim jungen Publikum erweisen sich die Football-Übertragungen als Erfolg. Das erste von zwei Frankfurt Games hatte am Wochenende in der Spitze zudem mehr als 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.