am 08.11.2023 - 08:15 Uhr

Als die norwegische Serie "Power Play" im April den Hauptpreis beim Serienfestival Canneseries gewann, ging ein wenig unter, dass es sich bei der Politik-Comedy um eine deutsch-norwegische Koproduktion handelt, an der auch der NDR beteiligt ist. Inzwischen steht auch fest, wann die Serie hierzulande ausgestrahlt wird: Wie jetzt bekannt wurde, wird die erste Staffel mit sechs Episoden ab dem 29. Dezember in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitstehen. Linear erfolgt die Ausstrahlung am 2., 3. und 4. Januar im NDR Fernsehen.

Erzählt wird darin die unglaubliche, aber reale Geschichte von Gro Harlem Brundtland (gespielt von Kathrine Thorborg). Diese kämpft in den späten 1970er-Jahren als junge Ärztin für die selbstbestimmte Abtreibung, als sie fast zufällig in die Politik stolpert. Während die Regierung um sie herum implodiert, lernt Gro, ihre eigenen Machtspiele zu spielen, bis sie schließlich 1981 Norwegens erste Ministerpräsidentin wird.

Headautor der Serie ist Johan Fasting, der bereits bei der erfolgreichen und preisgekrönten Serie "Home ground" und bei dem auf der Berlinale uraufgeführten Kinofilm "Ninja Baby" mit Regisseurin Yngvild Sve Flikke zusammengearbeitet hat. Die Musik komponierten Kare Christoffer Vestrheim, Andrea Louise Horstad, Kristoffer Lo, Eivind Helgerod.

"Power Play" wurde vom NDR im Rahmen der FabFiction-Initiative unterstützt. Die Initiative wurde im vergangenen Jahr gemeinsam von NDR, SWR und WDR ins Leben gerufen. Bei Canneseries erhielt "Power Play" nicht nur den Hauptpreis als beste internationale Serie, sondern auch den Preis für die beste Musik.