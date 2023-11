am 10.11.2023 - 16:35 Uhr

Die neue Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" hat erst am vergangenen Wochenende begonnen. Somit läuft die Staffel der zweiten Jahreshälfte 2023 deutlich später als in den Jahren zuvor. 2021 begann sie im Juli, 2022 im August. Nun also wartete ProSieben bis November, wohl darauf hoffend, dass sich die Werbeflaute im deutschen Fernsehmarkt kurz vor Weihnachten legt.

Das führt zur kommunikativ nicht ganz glücklichen Situation, dass ab sofort bereits die Namen des Panels der kommenden Staffel kursieren. Am Freitagnachmittag war Produktionsstart von weiteren neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" – ProSieben plant deren Ausstrahlung im Jahr 2024, äußerte sich aber nicht näher zum Zeitraum.



Und das neue Panel sorgt durchaus für Aufsehen. Nicht nur, weil erstmals zwei Frauen im Panel sitzen. Mit dabei sind die Musikerinnen Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut. Sondern auch, weil das langjährige Duo Joko und Klaas, das "Joko und Klaas gegen ProSieben" und viele weitere Unterhaltungsshows gemeinsam gemeistert hat, diesmal zusammen vor der Kamera steht. Klaas Heufer-Umlauf wird also in der nächsten Staffel ebenfalls versuchen, Joko die Show zu stehlen. Natürlich obendrein dabei: Jemand, der eine Wildcard gewonnen hat und nicht prominent ist. Produziert wird auch die neue und wieder sechs Ausgaben umfassende Show von der Florida Entertainment GmbH.

Der Auftakt der diesjährigen Herbststaffel hat vergangenen Sonntag nach endgültig gewichteten Zahlen im Schnitt 23,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen geholt - ein herausragender Wert für ProSieben. Fünf weitere Folgen stehen noch aus. In der diesjährigen Herbststaffel ist das Panel mit Hazel Brugger, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer besetzt.