Am 20. November startet Sat.1 die nächste "Promi Big Brother"-Staffel, schon am Abend des 18. November geht der Livestream aus dem Haus bei Joyn on air. Nachdem bisher fünf Kandidatinnen und Kandidaten (Yeliz Koc, Peter Klein, Dilara Kruse, Patricia Blanco und Dominik Stuckmann) bekannt waren, hat Sat.1 am Samstagvormittag einen weiteren Schwung Namen veröffentlicht. Insgesamt umfasst die bisher bekannte Castliste somit zehn Personen, zudem ist schon bekannt, dass neun Influencer derzeit in einem Wettbewerb noch um einen Platz im Haus kämpfen.

Während dieses Rennen noch läuft, ist etwa Matthias Mangiapane schon sicher dabei. Er ist überaus erfahren in dem Genre, mischte schon beim Dschungelcamp, dem "Promi-Büßen", "Sommerhaus der Stars" oder dem skandalträchtigen "Promis unter Palmen" mit. Reichlich Reality-Erfahrung hat derweil auch Paulina Ljubas, die zuletzt in RTL-Formaten wie "Ex on the Beach" oder "Temptation Island VIP" mitmachte. Ihre Fernsehkarriere begann 2020 in der RTLzwei-Serie "Köln 50667".



Weit weniger Erfahrung mit Formaten dieser Coleur hat nach eigenen Angaben Ron Bielecki, den Sat.1 als "Skandal-Streamer" bezeichnet. Er selbst nennt sich eine "Reality-Jungfrau". Zu den weiteren Teilnehmenden der neuen "Promi BB"-Staffel gehört auch die unter anderem aus "Notruf Hafenkante" bekannte Schauspielerin Manuela Wisbeck und Magier Philo.

Sat.1 startet die neue Staffel mit zwei 20:15-Uhr-Shows am 20. und 21. November. Einen ganz festen Sendeplatz hat das Reality-Format in diesem Jahr indes nicht. Bisher war es in der Regel so, dass die Promi-WG entweder ab 20:15 oder ab 22:15 Uhr auf Sendung ging. In diesem Jahr müssen Fans für die Liveshow mitunter lang wach bleiben. Die Liveshow am zweiten Freitag der Staffel soll etwa erst um kurz vor Mitternacht beginnen.