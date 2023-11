Auch wenn sich die "Löwen" kürzlich in die Pause verabschiedet haben - einmal noch wird Vox die "Höhle" in diesem Jahr öffnen. Wie schon 2022 wird es auch diesmal wieder ein Weihnachtsspecial der beliebten Gründershow zu sehen geben, hinter der die Produktionsfirma Endemol Shine Germany steht.

Der Ausstrahlungstermin steht inzwischen fest: Wie Vox mitteilte, läuft "Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten" am Montag, den 11. Dezember um 20:15 Uhr und damit auf dem angestammten Sendeplatz. Im vergangenen Jahr hatte das Special im Schnitt fast 1,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von mehr als zwölf Prozent in der Zielgruppe erreicht. Kein Wunder also, dass die "Höhle der Löwen" nun erneut in weihnachtlichem Glanz erstrahlen wird.

Am Konzept ändert sich indes nichts: Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Handelsprofi Ralf Dümmel, Konzernchef Nils Glagau, Vertriebsexperte Tillman Schulz und Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer treffen auch im Weihnachtsspecial auf Gründer - diesmal jedoch mit "besinnlichen Geschäftsideen", wie es heißt.

In die "Höhle der Löwen" wagt sich diesmal unter anderem auch der Ballermann-Sänger Jürgen Milksi, der zusammen mit dem Skilehrer Ralf Kosche den Gogglestop präsentiert, einen Brillenstopper für Skihelme.