Nachdem Anke Engelke und Matthias Brandt schon im vergangenen Jahr für das Silvesterspecial "Kurzschluss" vor der Kamera standen, legen die beiden nun nächsten Jahreswechsel mit einer Fortsetzung nach. "Der zweite Kurzschluss" nennt sich der neuerliche Kurzfilm, den die btf produziert hat. Die Erstausstrahlung erfolgt am Samstag, den 30. Dezember um 23:25 Uhr im Anschluss an "2023 - Das Quiz" im Ersten.

Darüber hinaus erfolgt eine weitere Ausstrahlung am Silvesterabend um 18:30 Uhr. Im Vorfeld wiederholt der Sender ab 18:00 Uhr zudem noch einmal den "Kurzschluss" aus dem vergangenen Jahr - unmittelbar nach "Dinner for One", dem Silvesterklassiker schlechthin.

Auch der zweite "Kurzschluss"-Film spielt übrigens wieder am am Silvesterabend: Ein Jahr ist vergangen, seit Bettina und Martin unfreiwillig in der Moosbacher Bank zusammen Silvester gefeiert haben. Seitdem ist viel passiert: Bettina ist als Bürgermeisterin abgewählt worden und Martin hat in seinem Unternehmen mehr Stress denn je. Nun erscheinen beide unerwartet auf der Moosbacher Silvesterparty in der örtlichen Turnhalle und geraten umgehend in einen Konflikt mit weiteren Partygästen.

Comedy mit Kroymann und Hirschhausen

Ein Wiedersehen gibt es unterdessen auch mit Maren Kroymann, die am 4. Januar mit einer neuen Folge ihrer Sketchcomedy im Ersten zu sehen ist - wenn auch zu später Stunde, nämlich um 23:45 Uhr. Früher darf einen Tag später Eckart von Hirschhausen ran: Dessen Bühnenprogramm läutft am Freitag, den 5. Januar um 22:20 Uhr im Ersten.